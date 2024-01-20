Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 10:03
Geçen aylar vergi matrahı -maaş farkı

Ocak bordrosunda geçen aylar vergi matrahı 0 olması gerekir benim 9240 gözüküyor bu bir sorun mu ayrıca 40700 TL maaşıma 5300 civarında fark yattı 36000TL maaş alan arkadaşıma da aynı fark yattı bu durum normal mi

Çok Yazılan Konular

İl Emri verilecek mi?PDR ile İlgili Çözüm ÖnerileriÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediAn itibariyle maaş farkları yattı 2024 ocak ayı bordrosu uzmanlığın 7 yıla inmesiEğitim amaçlı yaz tatilinde izin alırsam maaşım kesilir mi?Müdür yardımcısının öğretmen üzerinde bir yaptırımı var mıNorm fazlası ve Norm Kadro öğretmenler arasında ders paylaşımı

Sözlük

Denizi olmayan şehirde yaşayamam diyen insan 9 Karne günü 2 oooo sözlük ahalisi nasılmış bakalım diyerek geri gelenler 4 kupa bardak 1 hayırlı cumartesiler 1 haberleşme 2 kiros silindiri 2 provokatif yazar 4 polis 1 namaz kılmayan genci öldüresiye dövmek 1

Son Haberler

İşsizlik üreten fabrika: Eğitim fakültesi!Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladıDiyarbakır ve İzmir'de dolandırıcılara 'Paydos' operasyonu: 12 gözaltıMarketlerin zam oyunu! Kar hırsı sınır tanımıyorMarmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?