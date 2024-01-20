Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 10:31
İdareci görevlendirme isteğimin kabul edilmemesi

Okulumuzda müdür yardımcısı boşluğu vardı bana da müdürümüz teklif sundu gençken işi öğrenmek adına ve hoşuma giderse sınavla bir okula idareci olurum, hoşuma gitmezse ilerde yerime birisi gelince okulumda dersime girmeye devam ederim diye kabul ettim. Ancak görevlendirme yazımı il mem 2 yılı doldurmamış diye kabul etmemiş. Birçok arkadaşım var ilk seneden atanır atanmaz müdür yardımcısı olan neden benim böyle olmuş olabilir. Görev sürem 1 yıl 10 ay.

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