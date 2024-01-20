Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ocak 2024 10:46
Görevde Yükselme
Kesinleşen sözlü sınavlarının açıklanmasının ardından atama kaç gün içinde yapılır? Bu süreci geçiren arkadaşlar yardımcı olabilir mi?

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