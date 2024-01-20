KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 11:35
Tercihlerde yerleşemediğinizde neler hissediyorsunuz?

Merhaba dostlar. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında "Herhangi bir kadroya yerleşemediniz." yazısını gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?

Benden bahsedeyim. A grubundan birkaç defa girdiğim için B grubuna çalışmıyordum. Kötü deneyimler yaşadım. Vazgeçtim. Sonra niyetim yoktu ama ilk defa gerçekten istediğim için fırsat buldukça çalışarak 2022'de B grubundan sınava girdim. Puanım öyle çok yüksek değil. Yine de tercih yaptım. Olmadı. Çok da üzülmedim. "Aman şunu yazayım, beğenmezsem ileride başka yere giderim" gibi asla düşünmedim. Gitmeyeceğim, beğenmeyeceğim, istemediğim yere ya da gidip de bırakacağım yere başvurmadım, tercih yapmadım.

Fakat son alımlarda girmeyi gerçekten çok istedim. Kader mi dersiniz, başka bir şey midir bilmiyorum ama neyi çok istesem tam yaklaşmışken elimden kayıp gidiyor. Bu da öyle oldu. Özellikle Kars'a gitmek istiyordum (hangi akla hizmet Kars'ı istediysem artık).

Ağladım. Allah'a verdim veriştirdim. Niye vermiyorsun dedim, neyi çok istesem vermiyorsun dedim, ne suçum var dedim, çok mu günahkarım da vermiyorsun bir türlü dedim... Dedim de dedim... Sonradan iyi ki olmamış diyeceğimi bile bile dedim hem de.

Babam da kızdı. "Zaten istemediğin bir yerdi. Ben de istemiyordum. Gümrük yazmana izin vermedim, il müdürlüğünde çalışmanı da istemiyordum. Marketleri, sebze meyve hallerini gezeceksin. Otur çalış, az daha yüksek al. Ne ağlıyorsun. Daha temmuz ataması var." dedi. Ben yine "Ama ben Kars'a gidecektim" dedim. "Şurada azıcık kar yağsa korkup dışarı çıkmıyorsun, Kars'a gideceksin ha?" dedi. :)

İyi ki olmamış dedim... Üzülmeyin. Zaman çabuk geçer. Başka yer olur. İyi ki orası olmamış dersiniz.


Mrymtkn
Aday Memur
20 Ocak 2024 11:43

Bi de ne oldu...

Birkaç gün sonra rüyamda bir kurstaydım. Sırıtarak "Kars'a gidecektim, yarım puan eksik geldi yerleşemedim" gibi bir şeyler diyordum. Sabah uyanınca, delirdim galiba dedim. Sonra Youtube'da bir haber videosuna denk geldim. Denetimler son hız devam ediyormuş vs. Bir market denetimini gösteriyordu. Takım elbiseli bir adam ve koyu renk giyinmiş, üstüne de Ticaret Bakanlığı yazılı lacivert yelek giymiş bir kadın denetliyordu. Kadın, market arabasına yumurta kolisi koyuyordu. Kış mevsimiydi galiba. Kadın kazaklı, botlu idi.

Benim aklımdan o an tek şey geçti. "Kışın mont giymiyor mu bunlar?" :)

Bakalım daha temmuz tercihleri var. Sonra sınav var. Aman işsiz kalmayayım deyip oraya buraya başvurup yerleşip sonra da ilk tercihte ilk fırsatta başka yere gitmektense, kadro yakmaktansa, çok ihtiyacı olan birine engel olup kul hakkına girmektense bekliyorum. Kul hakkını geçtim, insanda vicdan olmalı. Gerçekten mecbur kalanlara sözüm yok, haklılar. Onların yerinde olmadan bilemeyiz neler yaşadıklarını. Görün bakın o keyfinden, kibrinden oraya buraya atlayanların kendinlerinden çıkmasa kardeşlerinden, eşlerinden, çocuklarından çıkar. Kimin sonunun ne olacağını biz bilemeyiz, Allah bilir. Kader asla değişmez. Kadere verilen tepki değişir.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
20 Ocak 2024 11:45

Artık hiç birşey hissetmiyorum desem ;) alışkanlık yaptı bi süre sonra ;) bir tek gsb alımında üzüldüm yalnış ili tercih edip aklımın ucundan geçirmediğim bambaşka bir ilin benden 3 puan düşük kapatması sonrası ve son kadrolu atamada 0.390 puan ile dışarda kalmak çok koydu dersin ki belki bir doğru fazla yapmak belki de yalnış yaptığım bi soruyu boş bırakmak kadar yakınmışım aslında atanmaya. Ama artık yaklaştığımı hissediyorum. Belki kültür ve turizm de belki tarım ve orman bakanlığı alımında inancım var


Mrymtkn
Aday Memur
20 Ocak 2024 11:54

En çok üzen de eksik kalanın 1 puan bile etmemesi oluyor galiba :(

Mehmet-şeker, 2 saat önce

Artık hiç birşey hissetmiyorum desem ;) alışkanlık yaptı bi süre sonra ;) bir tek gsb alımında üzüldüm yalnış ili tercih edip aklımın ucundan geçirmediğim bambaşka bir ilin benden 3 puan düşük kapatması sonrası ve son kadrolu atamada 0.390 puan ile dışarda kalmak çok koydu dersin ki belki bir doğru fazla yapmak belki de yalnış yaptığım bi soruyu boş bırakmak kadar yakınmışım aslında atanmaya. Ama artık yaklaştığımı hissediyorum. Belki kültür ve turizm de belki tarım ve orman bakanlığı alımında inancım var


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
20 Ocak 2024 11:55

Sorma gitsin yarım puan bile değil

Mrymtkn, 2 saat önce

En çok üzen de eksik kalanın 1 puan bile etmemesi oluyor galiba :(


Ryox
Memur
20 Ocak 2024 12:53

Toplam 4 kere kpss girdim , ilk 2 kpss ye girişimde düşük puanlar aldım , o zamanlar da alanımda güzel atamalar oluyordu sonra 2 kere daha kpss girdim bunlardan yüksek puan aldım sıralamam 5 ve 3 idi bu sefer de 1 kere bile tercih yapamadım çünkü hiç alım olmadı :D

Toplam 5 mesaj

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