Tercihlerde yerleşemediğinizde neler hissediyorsunuz?

Merhaba dostlar. KPSS yerleştirme sonuçları açıklandığında "Herhangi bir kadroya yerleşemediniz." yazısını gördüğünüzde neler hissediyorsunuz?

Benden bahsedeyim. A grubundan birkaç defa girdiğim için B grubuna çalışmıyordum. Kötü deneyimler yaşadım. Vazgeçtim. Sonra niyetim yoktu ama ilk defa gerçekten istediğim için fırsat buldukça çalışarak 2022'de B grubundan sınava girdim. Puanım öyle çok yüksek değil. Yine de tercih yaptım. Olmadı. Çok da üzülmedim. "Aman şunu yazayım, beğenmezsem ileride başka yere giderim" gibi asla düşünmedim. Gitmeyeceğim, beğenmeyeceğim, istemediğim yere ya da gidip de bırakacağım yere başvurmadım, tercih yapmadım.

Fakat son alımlarda girmeyi gerçekten çok istedim. Kader mi dersiniz, başka bir şey midir bilmiyorum ama neyi çok istesem tam yaklaşmışken elimden kayıp gidiyor. Bu da öyle oldu. Özellikle Kars'a gitmek istiyordum (hangi akla hizmet Kars'ı istediysem artık).

Ağladım. Allah'a verdim veriştirdim. Niye vermiyorsun dedim, neyi çok istesem vermiyorsun dedim, ne suçum var dedim, çok mu günahkarım da vermiyorsun bir türlü dedim... Dedim de dedim... Sonradan iyi ki olmamış diyeceğimi bile bile dedim hem de.

Babam da kızdı. "Zaten istemediğin bir yerdi. Ben de istemiyordum. Gümrük yazmana izin vermedim, il müdürlüğünde çalışmanı da istemiyordum. Marketleri, sebze meyve hallerini gezeceksin. Otur çalış, az daha yüksek al. Ne ağlıyorsun. Daha temmuz ataması var." dedi. Ben yine "Ama ben Kars'a gidecektim" dedim. "Şurada azıcık kar yağsa korkup dışarı çıkmıyorsun, Kars'a gideceksin ha?" dedi. :)

İyi ki olmamış dedim... Üzülmeyin. Zaman çabuk geçer. Başka yer olur. İyi ki orası olmamış dersiniz.