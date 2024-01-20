Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 11:53
TSK DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY BOY KİLO TOLERANS GÖSTERİRLERMİ?

Beyler Merhaba,

Daha önce mülakata giden arkadaşlarım boy kilo için tolerans gösteriyorlarmı 12.02.2024 de mülakatlar var

Boy:1.86 kilo 99 (90 kilo sınırım var)sizce deneyeyimmi


baha3454
Şef
20 Ocak 2024 12:44
tabi canım gösteriyorlar. formaliteden o rakamları yazıyorlar. benim arkadaşım 1.60 boy 123 kg ile kazandı

bd01
Aday Memur
20 Ocak 2024 13:33
Merhaba Kardeşim göstermiyorlar. Ben subaylık alımına girdim, boy kilo endeksine uymayanlar kaldı.
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