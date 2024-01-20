Gündem \ Motorlu Araçlar
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 12:37
Dikkat! HGS de yapılan üçkağıt. Sakın düşmeyin dikkat edin.

Arkadaşlar hepimiz şehirler arası yolculuklar yapıyoruz ve çoğumuzun aracında hgs etiketi var. Ve çoğumuzda her zaman içinde meblağ bulunur. Şehirler arası otobandan geçişlerde ve İstanbul içi Avrasya tüneli ve köprü geçişlerinde hgs etiketinden veya plaka üzerinden okuma yapan sistemler vardır ve hgs yi okuyamasa bile plakadan okuyarak hgs bakiyesinden ücreti kesmesi gerekir. Ama ne iş anlamadım sistem plakayı okuyor fakat yeterli meblağ bulunmasına rağmen ücret kesmiyor.

Hatta sisteme göre hgs de bakiye noksan olsa da geçişten sonra 15 gün içinde bakiye yüklenirse içinden meblağı kesiyor ve sorun yaşamıyorsunuz.

Peki sonra ne oluyor siz nasılsa para var diye hiç bakmıyorsunuz ve gelen bir bildirimle ne olduğunu anlamadan geçiş ücretini birkaç aydır ödemediğiniz gerekçesiyle şirket tarafından icraya veriliyorsunuz.

5 liralık geçiş ücreti size faiziyle 50 tl +mahkeme masraf ve avukatlık ücretleri vs şeklinde yansıtılıyor.

Bu yapılan resmen dolandırıcılıktır.

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Arada bir E devlet üzerinden en az haftada bir hakkınızda açılmış icra ve dava var mı bunu sorgulatın. Üzerinize kayıtlı araçların geçiş borcu veya sair ödemeleri varsa orada görünür. Onları sürekli takip edin. Çünkü hiç gitmediğiniz bir şehirde bir geçiş noktasından geçmiş görünebilirsiniz . Bunun sebebi de çok sayıda sahte plakalı araç trafikte dolaşmakta ve bu sahte plakalar size de ait olabilir. Uyanık olmakta fayda var.

Bilindiği gibi işletme sisteminin tüm sorumluluğu şirketin üzerindedir ve bu sistemin her türlü kusurundan doğan zarar şirket tüzel kişiliğine aittir size rücu edilmesi doğru değildir.

Bu tür bir olayda sizden bakiyeniz yeterli olduğuna eminseniz ve bakiye olmasına rağmen kesintiyi yapmayan şirket sizi icraya verirse ve arabulucu avukat ararsa itiraz süresi (7 gün) dolmadan icra dairesine gidin ve ödemeye itiraz edin. Bunu yapamazsanız avukatınıza talimat verin. İtirazınız ödeme emrini durduracaktır. Bırakın gerisini onlar düşünsün.


oto-danisman-expert
Editor
20 Ocak 2024 12:50

Arkadaşlar benim başıma geldi ve Avrasya tünelinden yaptığım geçişte hgs de bakiye varken kesinti yapmamışlar. Bana 50 küsür liralık geçiş ücretini faiziyle 270 tl ödeme emri (icra)+avukatlık masrafı dosya giderleri vs ile beraber 800 tl civarında bir para istediler. Hemen adliyeye giderek sistem sorumluluğu nedeni ile sistem kusurunun faiziyle bana ödetilemeyeceği gerekçesiyle icraya itiraz ettim. Arabulucu avukat bizi aradı ve icra mahkemesine itirazın kaldırılması davası açacaklarını söyledi. İtirazı kaldırmamı istedi. Ben de kaldırmayacağımı ama o geçiş günündeki meblağı kesmediyse faizsiz o meblağın kesilerek kapanmasını istediğimi ilettim ve sulh olamadık.

Ama kaç ay geçti hala onlardan ses çıkmadı.

Siz siz olun hakkınızı arsyın kandırılmayın. Şahsi fikrim Bu yapılanlar bilinçli olarak şirket gelirlerini arttırmak amacı ile yapılmakta olduğunu düşünmekteyim.. Tabi bunu söylerseniz iftira attığımızı ileri sürerek itiraz edeceklerdir.


oto-danisman-expert
Editor
20 Ocak 2024 13:16

https://www.instagram.com/reel/C1BkixCNy0s/?igsh=d21uZjBhczZzMGt6

Bakın bahsettiğim olay bu arkadaşın da başına gelmiş

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dikkat! HGS de yapılan üçkağıt. Sakın düşmeyin dikkat edin.

Sözlük

eurovision 2016 1 karadenizli 1 imamlar devlete yüktür 6 Hayallerimiz bile fakir 7 gerçek dost 5 dürr 1 su içtikten 15 dakika sonra sıkışmak 3 anne 2 Moda özgürlüğü kısıtlar mı sorunsalı 4 hayırlı cumartesiler 1

Son Haberler

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısıAstronot Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendiZonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 63 gündür aranıyor'Güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur''Örtü altı üretim alanları olarak Avrupa'da 2. sırada, dünyada ise 4. sıradayız'

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?