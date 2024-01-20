Dikkat! HGS de yapılan üçkağıt. Sakın düşmeyin dikkat edin.

Arkadaşlar hepimiz şehirler arası yolculuklar yapıyoruz ve çoğumuzun aracında hgs etiketi var. Ve çoğumuzda her zaman içinde meblağ bulunur. Şehirler arası otobandan geçişlerde ve İstanbul içi Avrasya tüneli ve köprü geçişlerinde hgs etiketinden veya plaka üzerinden okuma yapan sistemler vardır ve hgs yi okuyamasa bile plakadan okuyarak hgs bakiyesinden ücreti kesmesi gerekir. Ama ne iş anlamadım sistem plakayı okuyor fakat yeterli meblağ bulunmasına rağmen ücret kesmiyor.

Hatta sisteme göre hgs de bakiye noksan olsa da geçişten sonra 15 gün içinde bakiye yüklenirse içinden meblağı kesiyor ve sorun yaşamıyorsunuz.

Peki sonra ne oluyor siz nasılsa para var diye hiç bakmıyorsunuz ve gelen bir bildirimle ne olduğunu anlamadan geçiş ücretini birkaç aydır ödemediğiniz gerekçesiyle şirket tarafından icraya veriliyorsunuz.

5 liralık geçiş ücreti size faiziyle 50 tl +mahkeme masraf ve avukatlık ücretleri vs şeklinde yansıtılıyor.

Bu yapılan resmen dolandırıcılıktır.

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Arada bir E devlet üzerinden en az haftada bir hakkınızda açılmış icra ve dava var mı bunu sorgulatın. Üzerinize kayıtlı araçların geçiş borcu veya sair ödemeleri varsa orada görünür. Onları sürekli takip edin. Çünkü hiç gitmediğiniz bir şehirde bir geçiş noktasından geçmiş görünebilirsiniz . Bunun sebebi de çok sayıda sahte plakalı araç trafikte dolaşmakta ve bu sahte plakalar size de ait olabilir. Uyanık olmakta fayda var.

Bilindiği gibi işletme sisteminin tüm sorumluluğu şirketin üzerindedir ve bu sistemin her türlü kusurundan doğan zarar şirket tüzel kişiliğine aittir size rücu edilmesi doğru değildir.

Bu tür bir olayda sizden bakiyeniz yeterli olduğuna eminseniz ve bakiye olmasına rağmen kesintiyi yapmayan şirket sizi icraya verirse ve arabulucu avukat ararsa itiraz süresi (7 gün) dolmadan icra dairesine gidin ve ödemeye itiraz edin. Bunu yapamazsanız avukatınıza talimat verin. İtirazınız ödeme emrini durduracaktır. Bırakın gerisini onlar düşünsün.