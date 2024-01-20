KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 13:20
Muv. Astsubay spor Hk.

Arkadaslar spordan ortalama kaç mekik şınav çekmek gerekir puanları biliyorum ama sporun etkisi %15. Nasıl yol izleriz

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lisans mezunuyum 60 puan ile muvazzaf astsubaylığı kazanırmıyım? MSB MUVAZZAF ASTSUBAY. SUEM / TSK

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