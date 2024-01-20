Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Ocak 2024 13:35
Şuan hangi şarkıyı dinliyorsunuz

Bir türkü dinliyorum.inebolu,'dan kum gelir.suan AZDAVAYLİ SAFİYEDEN dinliyorum.


gazanya
Daire Başkanı
20 Ocak 2024 13:38

Şarkı çok güzel bir şarkı.klibi güzel değil yöresel kıyafetler çok güzel.klipte köçek oynatılması olmamış.Koylu kadınları oynamalı yöresel kıyafetleriyle.

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