Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Ocak 2024 14:31
Mutemet arkadaşlara Sorum (askerlik- maaş farkı)

merhaba arkadaşlar . Aralık 7 de askerlik görevim için hastaneden ayrılış yaptım. 7ocakta ise terhis oldum. 8 ocak Hastaneye başlangıç yaptım.Maaş farkı almam gerekir mi?

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