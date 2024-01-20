Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


20 Ocak 2024 14:57
Geçiş için Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ'ye kolaylıkla muvafakat verir mi?

Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüğünde çalışıyorum, DSİye geçiş yapmak istiyorum. Biliyorsunuz DSİ kurumu Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı. DSİye kendimizi kabul ettirebilirsek Tarım ve Orman Bakanlığı DSİye kolaylıkla muvafakat verir mi?

Çok Yazılan Konular

Programcı kadrosuna ek ödeme2023/4 tercih yapabilirmiyim İstifa sonrası geri dönüş hk.Belediyelerde eğitmenler ne iş yapıyor ?Unvan değişikliğiAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatları

Sözlük

sabah sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 5 karadenizli 1 herkesin rüyasında gördüğü adam 3 mutlu eden besinler 2 namaz kılmayan genci öldüresiye dövmek 3 provokatif yazar 7 Sizi neden sevmediler 6 anne 2 metrobüste şırıngalı hemşire 1 kahtalı mıçı 1

Son Haberler

Yeni emekliler ek zamdan yararlanacak mı?Ayasofya'da kapı tartışması: Orijinal kapı ne zaman kullanılacak?Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ilk karelerAlper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda'Naylon fatura' kesilen 100 kadar şirket incelemeye alındı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?