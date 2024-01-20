KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 15:06
Kpss mi kasmaya devam edeyim yoksa özel sektör?

Arkadaslar merhaba. 2024 kpss calısıyorum su an. mezuniyetim sosyoloji ve felsefe. Kpss den alabılecegım maksımum puan 80-81.

Oldu da bu puanı aldım atanmak için ama atandıktan sonra her şey kendi kalbimden geçtiği gibi mi olur bilmiyorum. Sizce denemeye değer mi yoksa özelde mi şansımı denemeliyim. Yani kafamda su an şu var; memur ol hayatın kurtulsun. ama işte cidden oyle oluyor mu acaba arkadaslar. aydınlatırsanız sevinirim.


Farukcuk
Aday Memur
20 Ocak 2024 15:50

bölümünüzden alım çok az oluyor bu puanla atanabilir misiniz muamma ama kpss kasmak mı özel sektör mü sorusunun cevabı bu ülkede yaşayan her aklı selim insan için bellidir.

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