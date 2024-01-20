Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 15:28
açıköğretim paraları ne zaman yatacak seneye mi??
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