KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 16:57
Tarım orman 2024 alımı

Alımlar ne zaman açıklanır en azından kurumda çalışan veya arayıp sormuş olanlar aydınlatırsa sevinirim.


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
20 Ocak 2024 17:05

Geçen bi ziraat mühendislerinin başlığına baktım aynı alımı mı bekliyoruz diye belki onlar biliyordur diye 22-29 Ocak arası klavuz gelir diyen oldu bi soruya ama onların bahsettiği ziraat mühendisi kadrosu ile tarım ve ormanın verdiği kadro birbirini tutmuyor bilemedim şubat başı gibi gelir herhalde ortalama


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
20 Ocak 2024 17:41

Açıklansa artık iyi olcak en azından sayısını bilelim hemen tercih süresi başlamasa bile.

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