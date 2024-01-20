Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 17:04
400 Şube Müdürlüğü

Yazılı puanının altında mülakat puanı alan var mı ?


crabnet355
Müsteşar
20 Ocak 2024 17:40
Dolu..Miller isyanda
Toplam 1 mesaj

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