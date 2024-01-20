KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 17:41
4 b sozlesmeliden?

399 kıt kurumuna yeni kpss puanıyla istifa edip geçerken 1 sene bekleme süresi var mı?

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