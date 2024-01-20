Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


20 Ocak 2024 18:44
mili saraylar idaresi destek personeli (temizlik)
arkadaşlar mülakata giden varmi

Çok Yazılan Konular

İnşaat Mühendisliği 2024Kültür ve turizm Bakanlığı Koruyucu Giyim YardımıTicaret BakanlığıGsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?Gsb büro personeli1999-2008 Arası EmeklilikTicaret İl müdürlüğü atamakarayollari ek odeme hakkindakpss puanı kaç kere kullanılabilir?Kadro Derecesi Hakkında

Sözlük

çaresizlik 2 haberleşme 1 1 yenilgi 1 kiros silindiri 2 tiffany and tomato 5 Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2 Küçük ev aletleri 2 Geçmiş olsun Renjiro 2 kahtalı mıçı 1

Son Haberler

Afrika görevinde sıtmaya yakalanan polis hayatını kaybettiBakanlık Diyarbakır'da camide yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattıDatça açıklarında 4'ünün cansız bedenine ulaşılan düzensiz göçmenlerden 38'i kurtarıldıBakan Kacır: Türkiye'nin istikbalini, istiklalini düşünen adımlar atmaya devam edeceğizMetin Özaslan: Mamak'ta engelleri birlikte aşacağız

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?