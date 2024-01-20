Diğer Hizmet Kollarındaki Teknik Personele koruyucu Giyim Yardımı

Malum olduğu üzere bazı kurumlar birbirinden farklı miktarlarda olsa da koruyucu giyim yardımı alıyor. Bu yardımların dayanağı toplu sözleşmeler.

Ancak sorun şu ki belirli hizmet kolları dışında kalan kurumlarda çalışan teknik personel en az giyim yardımı alan kurumlardaki teknik personel kadar araziye gitmekte ve bu giyim yardımını hak etmekte iken sadece bu sınıflandırma sorunu nedeniyle alamamakta bu yardımı.

Mesaisini şantiyede, tersanede, fabrikada, sınır hattında hatta yeri geldiğinde mayın tarlasında icra eden bu personelin yenilen hakları için ne yapılabilir fikri olan paylaşabilir mi?