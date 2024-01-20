Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Ocak 2024 19:22
Mazeret tayini

İstanbula gitmek için mazeret tayin dilekçesi versem kabul olma olasılığı nedir daha önceden yapan abilerim ablalarım var mı acaba yardımcı olur musunuz ailem ikametim orda

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıMaaş farkını yatıran iller14 günlük maaş farkı ne zaman yatar?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaTaltif duyumuPolislikten öğretmenliğe geçişPolis Sandığı katsayı farklarıPolislik mesleğinin ilk kuralı nedir?Emniyet iade olanlar bilgi paylaşımı

Sözlük

batı sahra 1 sabah sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 5 orucu uykuya tutturmak 4 ona küçük sürprizler yapın 3 meraklı ve maydanoz insan tipi 5 bir mucize olmasını beklemek 3 polis 2 gerçek dost 5 aşk değil sevgi değil başka bir şey bu 3 tespit 2

Son Haberler

MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiBakan Bolat: Son 13 çeyrekte Türkiye ekonomisi büyümeye devam ettiBeşiktaş, Pendikspor'a farklı kaybettiİzmir'de trafik kazasında 1 kişi öldüTCDD'den metro hattına verilen hasarla ilgili açıklama

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?