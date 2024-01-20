Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Ocak 2024 20:02
ÖSYM merkezi atamada yerleşip ise baslamazsak ne olur

Arkadaşlar iyi günler

Sorum şu ben şuan bir kamu kurumunda ek-27 sözleşmeli tekniker olarak çalışıyorum ÖSYM merkezi yerleştirmede KİT'e memur olarak atandım evrakları genel müdürlüğe şahsen teslim ettim beni arayıp sonra da tebligat geldiğinde işe başlamami söylediler

Sorum şu

1-)KİT te ise baslamazsam bir sorun olur mu?

2-) ÖSYM MEB büro görevlisi unvanından şuan tercih yaptım bu tercihte atanırsam buraya gidebilir miyim?

Lütfen kimse madem yerleşiyorsun neden gitmedin vs demesin ailevi sağlık sorunları yüzünden gitmiyorum MEB ise ailemin bulunduğu şehire ilan açtı

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