Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Ocak 2024 20:52
Kadroluyken tekrar kpss ye girip atanabilir miyim?
merhabalar arkadaşlar ortaogretim hemşire olarak atandım ve 4 yılım doldu kadroya geçtim fakat işimden memnun değilim maalesef. onlisans tds bitirdim bu yıl onlisans kpss ye girip tds ile atanabilir miyim? nasıl bir yol izlemeliyim hiç bilmiyorum bu konuda bilgisi olanlar yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

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