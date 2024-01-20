Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Ocak 2024 21:31
4B sözleşmeli personel yönetmeliğini bilen
4B sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmeliği bilen mevzuatına hakim bir üstat varsa acil dönüş yapabilir mi lütfen

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