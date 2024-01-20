KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


20 Ocak 2024 21:36
Dış Kaynak Muv. Asb. Eğitim Süresi Hk.

Dış kaynak muvazzaf astsubay eğitimi, yani asttasak eğitimi ve sınıf eğitimi toplamda kaç ay oluyor ?

Bir de abilerim, kardeşlerim asttasak eğitimini ortak alıyoruz anladığım kadarıyla, her branş her kuvvet aynı şekilde aynı yerde balıkesir de alıyor değil mi ? Araştırdığım da pek bir bilgi bulamadım bu konu hakkında. Cevaplarınız için teşekkür ederim.

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