Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


20 Ocak 2024 21:40
PROMOSYON HAKKINDA

Merhaba kıymetli arkadaşlarim belediye çalışanı veya fikir sahibi olan varmı promosyonalr güncellenecekmi böyle bir haber çıktı ama aslı astarı nedir bilgi sahibi biri doğru bir bilgi ve saglam kaynaklardan duyduğu bir bilgiyi paylaşırsa sevinirim

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