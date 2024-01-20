PROMOSYON HAKKINDA

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
belediyeler arasi farkli bir unvana nakil olunabilir mi? (vhki'den zabita' ya)Akdeniz üni personel alımı2024 Naklen Atama Kontenjanlarıbelediye de döner var mı belediyelere atanan memurlarZamlı maaşÜniversite becayişPedagojik formasyon izni Hk.İBB Promosyon Güncellemeİptal davası acmak isteyenler buraya
Sözlük
rapunzel 3 Gömlekteki ruj izini görünce olgunlukla karşılayabilen kadın 10 ayasofya camisi 1 hayırlı cumartesiler 1 çaresizlik 2 uzaklaşmak 1 bazı sözlük yazarlarının neden böyle olması 3 korku filmi izleyip kendini korkutmak 3 Mini etek giyip bacaklarını çanta ile kapatmaya çalışmak 5 tuz lambası 4
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?