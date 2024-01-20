Üniversite memuriyetinin avantajları nelerdir?

Merhaba, arkadaşlarım atandı hep. Bu üniversitede memuriyetin avantajları nelerdir? yemek ücreti nasıl oluyor mesela. avantajlar var mı? teşekkürler

Merhaba, arkadaşlarım atandı hep. Bu üniversitede memuriyetin avantajları nelerdir? yemek ücreti nasıl oluyor mesela. avantajlar var mı? teşekkürler