KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


20 Ocak 2024 22:13
Üniversite memuriyetinin avantajları nelerdir?
Merhaba, arkadaşlarım atandı hep. Bu üniversitede memuriyetin avantajları nelerdir? yemek ücreti nasıl oluyor mesela. avantajlar var mı? teşekkürler

Gökay esentürk
Aday Memur
20 Ocak 2024 22:17
+1

Merve ipek
Aday Memur
20 Ocak 2024 22:46

Varsa avantajları bilmek isterim, ben de yeni atandım

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