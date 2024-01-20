Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 23:01
Ocak-2024 Ek ders ücretleri

Yeni zam dönemi ek ders ücretleri ne kadar olacak bilgisi olan var mı?


Rafaello
Aday Memur
20 Ocak 2024 23:26
89/90 tl gibi bir şey olur ( saat ücreti)
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