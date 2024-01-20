Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Ocak 2024 23:31
4b sözleşmeli personel hakkında sorum:

2020 Kpss puanımla Sözleşmeli 4b olarak Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanında atanmış bulunmaktayım. 1 yıldan fazla çalışmaktayım. Önlisans Adalet mezunuyum. Millieğitim Bakanlığı 2024/3 Sözleşmel 4b Büro Personelliğine başvurmak istiyorum 2022 kpss puanımla. Fakat sözleşmeli olduğum için başvurmakta çekiniyorum. Yanlız Millieğitim Bakanlığının vermiş olduğu ilanda Sözleşmeli Büro Personeli olarak ünvanında çalışanların başvurmamasını vurgulamış. Bende sözleşmeliyim ama benim Ünvanım Koruma ve Güvenlik Görevlisi bu durumda başvurabilir miyim? Bilgisi olanlar varsa yazarsa sevinirim.

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