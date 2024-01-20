Katiplik hakkında sorularım var yardımcı olur musunuz?

Üniversite okurken, bu yıl ortaöğretim kpss sınavına gireceğim. Kırmızı reçeteli dikkat ilacı kullanıyorum, etrafta ne olduğu belli olmayan söylentiler var.

Bazı kişiler kırmızı reçeteli ilaç memurluğa engel diyor çok saçma geldi bana. Böyle bir şey var mı?

Bundan önceki çıkmış soruları çözdüm, hesaplayınca 80 civarı puan ediyor. Askerliğimi yapmadım bu sorun olur mu?

Sözleşme ve kadro nasıl oluyor? Yani diyelim x adliyesinde çalışmaya başladım ne zaman kadroya geçiriliyor ya da geçiriliyor mu?