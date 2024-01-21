KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2024 00:09
ÖSYM branş sıraylamalarını güncelledi mi?

iki branşta da aynı gözüküyor bende. burda 2 ihtimal vardır. ya güncellenmedi ya da önümden kimse atanmadı.

sizin aynı mı beyler sıralamalar?

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