Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Ocak 2024 00:32
GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ PERSONELE BİLDİRİLMEMESİ

Merhaba arkadaşlar bir belediyede teknisyen olarak çalışıyorum yaklaşık 2 yıl önce 2 yıllığı bitirdim ve teknikerlik özlük haklarından yararlanıyorum. Ancak bitirdiğim yıl çalıştığım kurum gys için 2022 yılında tekniker kadrosuna geçmem için kadro açmadı, daha doğrusu hiç bir kadro için sınav yapılmadı ancak 2023 yılında teknikerlik te dahil olmak üzere bazı kadrolar için gys sınavı açılmış. Açıldığına dair bana herhangi bir bildirim gelmedi. Ne kurumdan bir yazı gönderildi. Ne kurumun internet sayfasında duyuruldu. Dijital ortamdan tarafıma bildirildi desem ben sürekli arazide çalışıyorum kurum içerisinde herhangi bir bilgisayara erişimim yok .Ben sınavın yapıldığını sözlü mülakatların yapıldığı gün duydum. Sınav başvuruları yapılmış seçilen arkadaşlar sınava girmiş, sözlü sınavon yapıldığını duymasam haberim olmayacak. Sınavın açıldığını bilseydim mutlaka başvuru yapardım. Bu durumda nasıl bir yol izlemem lazım. Şimdiden teşekkürler


M.c.c
21 Ocak 2024 00:33

Özür dilerim konuyu yanlış yere açtım sanırım nasıl düzeltebilirim

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

EKPSS tercihi verecek engelliler iyi okuyun lütfenGİH'e yerleşip teknik hizmetlere geçiş var mı?EKPSS 2024 tercih yardımMemurluktan Mühendisliğe geçiş mümkün mü?Engelli çocuğu olan memur annenin rehabilitasyon izniEKPSS Sağlık Bakanlığı Memur Avantaj/DezavantajGÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ PERSONELE BİLDİRİLMEMESİGece Çalışamaz Raporu

Sözlük

gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 18 Mini etek giyip bacaklarını çanta ile kapatmaya çalışmak 5 tespit 2 ilk kez uçağa binen insan 4 Hakan Zafer 1 Mavi gözlüklerin nazarı değer mi 2 mutlu eden besinler 8 kornişon 1 ona küçük sürprizler yapın 2 haklı olduğu halde susan insan 7

Son Haberler

Emekli olan öğretim üyesinin lojmandan çıkartılması hukuka uygun bulunduEdirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacakMehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışıCHP lideri Özgür Özel: Efendi demek kötü bir şey değilKorkulan oldu! Gazze'de açlıktan ölümler başladı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?