GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ PERSONELE BİLDİRİLMEMESİ

Merhaba arkadaşlar bir belediyede teknisyen olarak çalışıyorum yaklaşık 2 yıl önce 2 yıllığı bitirdim ve teknikerlik özlük haklarından yararlanıyorum. Ancak bitirdiğim yıl çalıştığım kurum gys için 2022 yılında tekniker kadrosuna geçmem için kadro açmadı, daha doğrusu hiç bir kadro için sınav yapılmadı ancak 2023 yılında teknikerlik te dahil olmak üzere bazı kadrolar için gys sınavı açılmış. Açıldığına dair bana herhangi bir bildirim gelmedi. Ne kurumdan bir yazı gönderildi. Ne kurumun internet sayfasında duyuruldu. Dijital ortamdan tarafıma bildirildi desem ben sürekli arazide çalışıyorum kurum içerisinde herhangi bir bilgisayara erişimim yok .Ben sınavın yapıldığını sözlü mülakatların yapıldığı gün duydum. Sınav başvuruları yapılmış seçilen arkadaşlar sınava girmiş, sözlü sınavon yapıldığını duymasam haberim olmayacak. Sınavın açıldığını bilseydim mutlaka başvuru yapardım. Bu durumda nasıl bir yol izlemem lazım. Şimdiden teşekkürler