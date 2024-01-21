Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


21 Ocak 2024 01:28
öğretim görevliliği ilan şartları

merhabalar malum kadroların nasıl açıldığı ortada,fakat yine de ucundan bir kadroya başvurabildim bana uyan öğretim görevliliği, sormak istediğim son gün başvuru yaptım şartları değiştiremesinler diye, başvuru süresi dolduktan sonra üniversite şartları düzenleyebilirmi? Çünkü rektörlük gerekli görürse her aşamasını iptal eder diye bir ibare okudum


Labfzt14
Aday Memur
21 Ocak 2024 01:45

Yardımcı olacak birisi yokmu ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoçentlik Başvurusu Başarısız Olanlar veya Etik İhlal ile Suçlananlar İdari Dava Açmalımı?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarına Akedemisyenlik yoku acilsinTezi Google Akademik'e ve Bazı Platformlara EklemekAkıl Sağlığı Raporu İstenmesi Üzerineİl dışında lisansüstü eğitimöğretim görevliliği ilan şartlarıAkademik zam

Sözlük

BEYNAMAZ 5 Kabullenmek 3 Açık büfe kahvaltı 3 haklı olduğu halde susan insan 7 Emekliler devlete yüktür 4 tespit 2 ağaca tırmanmak 2 gece 1 Neme lazım 1 uzaklaşmak 1

Son Haberler

Emekli olan öğretim üyesinin lojmandan çıkartılması hukuka uygun bulunduEdirne'de iki tekerlekli araçlar trafiğe çıkamayacakMehmet Şimşek sert dille yalanladı: İddialar akıl dışıCHP lideri Özgür Özel: Efendi demek kötü bir şey değilKorkulan oldu! Gazze'de açlıktan ölümler başladı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?