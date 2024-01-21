CTE katipliği mi MEB büro personeli mi?

Merhaba arkadaşlar, hali hazırda cte katipliğini kazandım. 7 aydır beklemekteyim(3.5 ay sonuç bekledik) kurumdan bahsedenler çok kötü diyor sizce başvuru yapmalı mıyım yoksa kadro yakmak gibi hataya düşmemeli miyim? Bu arada bu kurum için ddmi için tercih yapmadım geliyordu temmuz atamasını mı beklemeliyim. ÖN yargılı yaklaşacak arkadaşları anlıyorum birazda haklısınız kafam çok karışık maalesef.

Merhaba arkadaşlar, hali hazırda cte katipliğini kazandım. 7 aydır beklemekteyim(3.5 ay sonuç bekledik) kurumdan bahsedenler çok kötü diyor sizce başvuru yapmalı mıyım yoksa kadro yakmak gibi hataya düşmemeli miyim? Bu arada bu kurum için ddmi için tercih yapmadım geliyordu temmuz atamasını mı beklemeliyim. ÖN yargılı yaklaşacak arkadaşları anlıyorum birazda haklısınız kafam çok karışık maalesef.