KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


21 Ocak 2024 01:32
CTE katipliği mi MEB büro personeli mi?
Merhaba arkadaşlar, hali hazırda cte katipliğini kazandım. 7 aydır beklemekteyim(3.5 ay sonuç bekledik) kurumdan bahsedenler çok kötü diyor sizce başvuru yapmalı mıyım yoksa kadro yakmak gibi hataya düşmemeli miyim? Bu arada bu kurum için ddmi için tercih yapmadım geliyordu temmuz atamasını mı beklemeliyim. ÖN yargılı yaklaşacak arkadaşları anlıyorum birazda haklısınız kafam çok karışık maalesef.

Dol8311
Aday Memur
21 Ocak 2024 02:40

Bence yakma ikiside sıkıntılı bari cte elinde temmuzdan atamada kitler kovala

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