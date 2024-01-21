Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ocak 2024 06:29
Astsubay eşimin yanına ne zaman tayin olabilirim ?

Merhaba 1 yolum haziran ayında doluyor eşim ağustos ayında tayin olacağı için ağustostan sonra dilekçemi vereceğim

Asker eşlerinde eş dırumu nasıl oluyor direkt gidebiliyor muyuz yoksa yine atama dönemini mi bekliyoruz sağlık çalışanlarından eşi tskde çalışıpta benim durumumda olan var mı bilgi verebilir misiniz

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