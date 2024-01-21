Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 10:17
Başka birimde çalışma durumunda branştan çıkış süresi

İyi günler arkadaşlar, branşlı personel farklı bir şubede çalışırsa ne kadar sürede branştan çıkabilir? Çıkmak için dilekçe mi yazılması gerek yoksa otomatik daire kendi çıkartır mı?


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
21 Ocak 2024 10:27
Şuben aktif çalışmadığından çıkışını talep ederse 2 yıl, Branş harıcı bir birimde aktif çalışılırsa 3. yılın sonunda olarak biliyorum.

Türkçü07
Şef
21 Ocak 2024 11:16
Anladım devrem, peki başka birimde 1 yıl çalışıp çıkış için dilekçe yazsak kabul edilme ihtimali var mı bilgin var mı?
Mavigökyüzü28, 2 saat önce
Şuben aktif çalışmadığından çıkışını talep ederse 2 yıl, Branş harıcı bir birimde aktif çalışılırsa 3. yılın sonunda olarak biliyorum.
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