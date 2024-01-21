Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 10:17
Farklı birimde çalışma durumunda branştan çıkış süresi

İyi günler arkadaşlar, branşlı personel farklı bir şubede çalışırsa ne kadar sürede branştan çıkabilir? Çıkmak için dilekçe mi yazılması gerek yoksa otomatik daire kendi çıkartır mı?


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
21 Ocak 2024 10:27
Şuben aktif çalışmadığından çıkışını talep ederse 2 yıl, Branş harıcı bir birimde aktif çalışılırsa 3. yılın sonunda olarak biliyorum.

Türkçü07
Şef
21 Ocak 2024 11:16
Anladım devrem, peki başka birimde 1 yıl çalışıp çıkış için dilekçe yazsak kabul edilme ihtimali var mı bilgin var mı?
Mavigökyüzü28, Dün
Şuben aktif çalışmadığından çıkışını talep ederse 2 yıl, Branş harıcı bir birimde aktif çalışılırsa 3. yılın sonunda olarak biliyorum.

Çevik.34
Aday Memur
21 Ocak 2024 12:42
Eğer önceki bransin cevik ise yan branş olarak kalıyor dilekçe vermen lazim

Türkçü07
Şef
21 Ocak 2024 13:22
Değil devrem, sağol
Çevik.34, Dün
Eğer önceki bransin cevik ise yan branş olarak kalıyor dilekçe vermen lazim

memuraday-y
Şef
21 Ocak 2024 23:03

Branş ne özel harekat veya trafik mi ?


Levomanya
Aday Memur
21 Ocak 2024 23:59

Branşına göre değişir. İstihbarat Kom Narko resen anında çıkarıyor. Bakan onayı bekleniyor


mehmetyilmz
Aday Memur
22 Ocak 2024 17:16

Branşına göre değişir, örneğin trafik ile ilgili yönetmelik var orda süresi ve nasıl branştan cikacagin yazar

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