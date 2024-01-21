Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ocak 2024 10:23
Alem sendika görsün: En düşük işçi maaşı 35.000 lira oldu

Bizimkiler daha buçuk zamlara imza atmaya devam ededursun.

Türk-Metal Sendikası 2024 yılı için YÜZDE YÜZ ELLİ YEDİ zam için anlaşarak en düşük işçi maaşının 35.000 lira olmasını sağladı. Bu bizim öğretmen maaşlarıyla denk bir maaş.

Kaynak: https://www.turkmetal.org.tr/haber/verdigimiz-sozu-tuttuk--cumhuriyetimizin-100-yilinda-yuzde-100u-asan-bir-zam-aldik-

Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? Huzur hakkınız yatmıştır umarım.


parismoskovalondra
Aday Memur
21 Ocak 2024 11:35
Sana ihtiyaç mı var? Alırlar ücretli öğretmen çalıştırırlar. Seni ücretli yapmadıklarına şükret.

spock
Daire Başkanı
21 Ocak 2024 12:02

Doğru diyorsun. Ben parayı beğenmeyip istifa etsem sırada bekleyen dolu.

Ne hale geldik.

parismoskovalondra, 1 saat önce
Sana ihtiyaç mı var? Alırlar ücretli öğretmen çalıştırırlar. Seni ücretli yapmadıklarına şükret.
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