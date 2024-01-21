Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Ocak 2024 10:25
Meb de hemşire olarak çalışan var mı ?

Arkadaşlar merhaba, meb de hemşire olarak çalışan var mı ? Çalışma şartları nelerdir ? Çalışma süresi gelir durumu vs bilgisi olan var mı acaba ?

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