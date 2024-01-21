Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ocak 2024 11:01
Kkk. personel sınıfı
karq kuvvetleri personel astsubayi ne iş yapar. Tayin yerleri vs. nedir. Rahat mı?

Manasoft
Aday Memur
21 Ocak 2024 11:48
Çiçek gibi
Toplam 1 mesaj

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