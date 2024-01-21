Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 12:27
soruşturma
hakkımda 14 kasımda soruşturma açıldı iki ayrı konudan 21inde savunmayı verdim vhkiyim dairemi değiştirip beni evrağa attılar işçilerle iki ay oldu çalışıyorum bunun sonucunu bana nekadar sürede bildirmeliler süre geçtimi yardımcı olun yütfen bilgi verin

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Aday Memur
21 Ocak 2024 12:32
hiç bir bilgi vermiyorlar soruşturma konuları ikiside çok saçma birisi mesai saatim bittiğinde çıkış yaptım ama daire başk bana kal demişti mesaiye ama bişey imzalatmadı bir de hediyelik bi eşyalar büroşürler vardı onları bana dağıt diye vermişti ama zimmetlemedi bişede imzalatmadı onlarıda belirtmiş malzemeleri bıraktı diye
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