hakkımda 14 kasımda soruşturma açıldı iki ayrı konudan 21inde savunmayı verdim vhkiyim dairemi değiştirip beni evrağa attılar işçilerle iki ay oldu çalışıyorum bunun sonucunu bana nekadar sürede bildirmeliler süre geçtimi yardımcı olun yütfen bilgi verin

hakkımda 14 kasımda soruşturma açıldı iki ayrı konudan 21inde savunmayı verdim vhkiyim dairemi değiştirip beni evrağa attılar işçilerle iki ay oldu çalışıyorum bunun sonucunu bana nekadar sürede bildirmeliler süre geçtimi yardımcı olun yütfen bilgi verin