Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 12:44
Sözleşmeliden sözleşmeliye geçişte eş durumu mazereti

Merhaba arkadaşlar, sözleşmeli olarak çalıştığım kurumda eş durumu tayin talebinde bulundum ancak 1 senem dolmadığı için red verildi. Açılan başka bir sözleşmeli alımına başvursam yöntemelikte 1 sene bekleme şartı yok diye yazıyor da emin olmak için soruyorum daha önce bu süreci yaşayan ya da bu konuda bilgisi olan varsa bilgilendirebilir mi?

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