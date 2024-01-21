Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 13:58
Yurt Dışı Hastaneler Başvurusu yarın son

Yurt dışındaki hastaneler için başvuru ve sonraki süreç için destek açısından gruba katılım yapmak için mesaj yazabilirsiniz.

Çok Yazılan Konular

Teşvik ek ödemesişehir hastaneleri satışı İnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekMEB hemsire alimi ve Saglik bakanligi atamalariBecayişte ünvan Şartı halen var mıÜnvan değişikliği hakkında.Paramedik arkadaşlar saruhanlı istasyonunu kaç puanla tercih ettiniz?Hemsire yqri zamanli çalışmarapor teşvik sağlık mazereti

Sözlük

Tesettür 1 papatya 1 Gömlekteki ruj izini görünce olgunlukla karşılayabilen kadın 5 alper gezeravcı 2 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 16 yalnız yaşamak 1 memduh bayraktaroğlu 2 Namaz 1 Demir eksikliği 1 girilen en iyi entry 1

Son Haberler

Meslek liseliler geçen yıl 1 milyon 250 bin ciro elde ettiİcra takibindeki alacaklılara Yargıtay'dan faiz müjdesiBacağını kurtarmak için 375 bin lira bıçak parasına anlaştı, hem bacağından hem parasından oldu22 Haziran 2024'de yaş haddinden emekli olacak memur, aylık ve ikramiyede hangi katsayıdan yararlanır?Gaziantep'te okullarda verilen ilk yardım eğitimi 20 öğrencinin hayatını kurtardı

Editörün Seçimi

Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?