KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2024 14:08
Kpss Lisans Denemesi Önerisi

Arkadaslar bugün ilk defa deneme çözüyüm dedim ve pegemden çözdüm genel kültür kısmı asiri zorlayici geldi siz hangi kaynaklari onerirsiniz


Mehmet-şeker
Daire Başkanı
21 Ocak 2024 14:12

Ben yedi iklim yargı uzman kariyer den memnundum benim hocam biraz detay soruyor bazen ama kullanılabilir ben pegemden de memnundum açıkçası

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