Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Ocak 2024 14:46
MSÜ TALASEMİ

Talasemi taşıyıcısıyım. İnternette pek bir bilgi bulamadım. Msüye engel mi? Kan değerlerim güzel olursa geçme şansım var mı?

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