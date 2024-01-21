Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 15:16
Ticaret bakanlığında destek personeli veya şoför olmak

Arkadaşlar kimse yok mu ticaret bakanlığında destek personeli olarak çalışan yada şoför olarak. Bilgilendirme yapabilir mi iş hakkında hiç bilgi alamadım başvurular başlayacak

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