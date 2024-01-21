Fazla çalışma izni isteyen personelin yeri degiştirilirmi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4B'den 4B'ye Farklı Unvanla GeçişSözleşme feshi4bli memurların tercih hakkı 4B Sözeşmeli DESTEK Personeli Güvenlik Birimine Geçiş4b sozlesmeli personel 3+1 sistemi saglik mazareti tayin hk.İstifa süreciDSİ'de yapılan haksızlık4bli aynı branştan sağlık bakanlığı atamasında başvurabilir miDestek personeli evrak teslimi(acil soru)Gençlik ve Spor bakanlığı KYK 4 b güvenlik görevlisiyim şef olabilir miyim?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Maaş farkı nasıl hesaplanır, ne zaman yatar ?Ocak ayı enflasyonu tahmininiz?