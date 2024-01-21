Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 16:08
Fazla çalışma izni isteyen personelin yeri degiştirilirmi

Üniversitede 4b personel fazla çalışma izni istedi diye yeri degistirebilirmi Fakulte Sekreteri tarafından?Örnek veriyorum A fakültesinden B fakültesine verebilirmi?

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