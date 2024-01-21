Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2024 16:38
Eş durumu (özel sektör)

İstanbula 29. Dönemden polis memuru olarak atandım.Kız arkadaşım izmirde özel sektörde 2 senedir çalışıyor.Nikah kıyıp dilekçe versem olumlu dönme ihtimali nedir sizde veya çevrenizde örnekleri varsa bilgilendirirseniz sevinirim


Levomanya
Aday Memur
21 Ocak 2024 17:03

Çok zor hem asaletin tasdik değil hem de özel sektör.


Akın13030
Aday Memur
21 Ocak 2024 17:18
devlet memuru olanı zar sor gönderiyorlar özel sektör imkansız gibi bir şey yine şansını deneyebilirsin..

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
21 Ocak 2024 17:45
asıl devlet memuru daha zor, eşin gelsin sen gidemezsin diyorlar. ama özel sektörün tayin hakkı olmadığı için sen gidebilirsin
Akın13030, 1 saat önce
devlet memuru olanı zar sor gönderiyorlar özel sektör imkansız gibi bir şey yine şansını deneyebilirsin..

Akın13030
Aday Memur
21 Ocak 2024 17:46
dostum polislerde eşe bir defa testi olabiliyorsun sonra eşin polise sürekli bağlı olarak gider özel sektör de verilmiyor genel olarak
Gebeskaplumbagaa, 49 dk. önce
asıl devlet memuru daha zor, eşin gelsin sen gidemezsin diyorlar. ama özel sektörün tayin hakkı olmadığı için sen gidebilirsin
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