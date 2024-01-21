Eş durumu (özel sektör)

asıl devlet memuru daha zor, eşin gelsin sen gidemezsin diyorlar. ama özel sektörün tayin hakkı olmadığı için sen gidebilirsin

asıl devlet memuru daha zor, eşin gelsin sen gidemezsin diyorlar. ama özel sektörün tayin hakkı olmadığı için sen gidebilirsin

Akın13030, 1 saat önce devlet memuru olanı zar sor gönderiyorlar özel sektör imkansız gibi bir şey yine şansını deneyebilirsin..