Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 16:53
Heyet raporu

Psikiyatri Reçetesi sildirmek için heyet raporu almam lazım ama illa reçeteyi aldıgım hastaneden mi heyete girmem lazım yoksa herhangi bir hastane olur mu

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