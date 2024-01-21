Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Ocak 2024 16:54
Teiaş'ta ünvan değişikli ve görevde yükselme sınnavı hakkında

Uzun süredir Teiaş ta görevde yükselme sınavının beklentisi devam etmekte olup hali hazırda bu beklentiler devam ederken ünvan değişikliği sınavınında bu kapsamda değerlendirilip birlikte yapılması için destek olunması birlik olunmasını bekliyoruz.

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