Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2024 17:07
TDS

merhabalar herkese tds mevzunuyum bu sene kppsye gireceğim aynı zamanda acıktan saglık yönetimi okuyorum hedefim bitirdikten sonra kurum içi yükselme sınavıyla yükselmek bunun icin en uygum kurum nedir hastaneler ,il ilce saglık mudurlukleri tsm? cevaplariniz icin simdiden tesekkürler

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