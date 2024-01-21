Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Ocak 2024 17:11
Dhmi tazminat

Dhmide havacılık tazminatı artacakmi , düzenleme.gelecek diyorlar doğrumu?


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
21 Ocak 2024 17:33

Cevap alacağın yer burası değil.


Lcabro
Aday Memur
21 Ocak 2024 18:03

Bilgin yoksa cevap verme

Kpsbirincisi, 1 saat önce

Cevap alacağın yer burası değil.

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