Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2024 18:48
Katiplikten istifa edip mübaşirliğe başvurmak

Konu başlığında da belirttiğim gibi. Böyle bir durumda aynı adliyede komisyonun tutumu ne olur?

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